Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак обраний головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад. Про це повідомляє "Інтерфакс- Україна".

"Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андрію Борисовичу", - оголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час обрання голови президії Конгресу місцевих і регіональних влад на спільному з Національною радою реформ засіданні.

Голосування проводилося під час спільного засідання президії Конгресу та Національної ради реформ. Його учасники одностайно підтримали кандидатуру Єрмака. "Конгрес буде вирішувати питання, які не можуть вирішити громади", - пообіцяв Єрмак. За його словами, президія проводитиме засідання щомісячно.

Нагадаємо, президент Зеленський назвав реформу місцевого самоврядування однією з найуспішніших в Україні реформ

До слова, на думку народного депутата багатьох минулих скликань, відомого конституціоналіста Юрія Ключковського, Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України (КМРВ) створюється з перевищенням повноважень виконавчої влади. В інтерв'ю "Главкому" він звернув увагу на те, що таким чином глава виконавчої гілки, яким є президент, втручається у здійснення місцевого самоврядування.