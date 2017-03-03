Р.Насиров хотел уехать за границу - САП

Специализированной антикоррупционной прокуратуре оперативным путем стало известно, что глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, вероятно, планировал выезд за границу. Об этом говорится в заявлении САП, обнародованном в Facebook, передает УНН.

"Оперативным путем нам стало известно о возможном выезде подозреваемого за границу, а также существовала вероятность уничтожения доказательств, поэтому прокурором вчера было принято решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий. Как только начались следственные действия вчера днем, глава Государственной фискальной службы мгновенно оказался на лечении в Феофании", - прокомментировал руководитель САП Назар Холодницкий.

Как сообщал УНН, в САП заявили, что главе ГФС Роману Насиров 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, 2 марта вечером в Феофанию, где находился Роман Насиров, прибыли, по данным СМИ, представители НАБУ и САП. Как сообщил нардеп Андрей Журжий, в больнице главе ГФС вручили подозрение.

Адвокат И.Черезов заявил, что вручения подозрения Р.Насирову не произошло.

Как сообщалось, в четверг НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.