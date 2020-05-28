РНБО анонсувала створення міністерства військово-промислової політики

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував створення міністерства з питань військово-промислової політики в рамках реформи оборонно-промислового комплексу України.

Про це йдеться на сайті РНБО.

Створення окремого міністерства і призначення профільного віцепрем'єра буде першим етапом реформи, яка має стати наймасштабнішою за останні десять років.

На другому етапі вирішуватимуться питання організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу концерну "Укроборонпром". Глава офісу трансформації "Укроборонпрому" Роман Бондар раніше говорив, що концерн розділять на шість холдингів і ліквідують.

Нагадаємо, що посада віцепрем'єра з питань оборонної промисловості мала з'явитися ще в березні. Передбачалося, що її віддадуть Олегу Коростельова, керівнику КБ "Луч".