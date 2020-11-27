РНБО готує нове рішення по ситуації на Донбасі - Данилов

Рада нацбезпеки і оборони України готує нове рішення для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це в інтерв'ю Фокусу заявив секретар РНБО Олексій Данилов, коментуючи закінчення 9 грудня терміну дії плану "А", що передбачає вирішення конфлікту з РФ політико-дипломатичним шляхом.

"7 грудня 2019 року відбулося засідання, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації у Донецькій і Луганській областях", - заявив він.

При цьому, у чому полягають варіанти альтернативних рішень по врегулюванню конфлікту з Росією, Данилов не уточнив.

Нагадаємо, що, незважаючи на оголошений з 27 липня режим повного і всеосяжного припинення вогню окупаційні сили РФ продовжують регулярні обстріли позицій ЗСУ, що призводить до загибелі і поранень українських військових.

У свою чергу президент Володимир Зеленський стверджує, що "тиші" на Донбасі дотримуються, і "тільки сліпий" цього не бачить.