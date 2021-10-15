РНБО помилково запровадила санкції проти 108 осіб, - Данілов

Рада нацбезпеки та оборони визнала помилку щодо внесення до санкційного списку 108 людей

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Те, що стосується застосування санкцій стосовно контрабандистів та "злодіїв в законі". Почали з питання криміналітету. Була доповідь міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. На превеликий жаль, в рішенні РНБО, яке готувалось раніше, була свідома чи не свідома помилка відносно 108 осіб, яку ми вже виправили", - сказав Данілов.

За словами Данілова, Монастриський заявив, 8 причетних до складання списку людей покарані, частина людей звільнена з лав МВС та 2 людини понижені.