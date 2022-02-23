РНБО пропонує запровадити надзвичайний стан в Україні

Рада національної безпеки і оборони запропонувала запровадити режим надзвичайного стану на території України, крім Донецької і Луганської областей.

Введення надзвичайного стану ще має затвердити Верховна Рада протягом 48 годин.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На всій території нашої країни, крім Донецької і Луганської областей, буде введено надзвичайний стан", - сказав Данілов.

За його словами, залежно від доцільності обласними комісіями прийматимуться відповідні рішення та вживатимуться заходи.

Зокрема, секретар РНБО поінформував, що може бути посилено охорону громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, запроваджено додатковий огляд і обмеження руху транспорту, перевірку тих чи інших документів у фізичних осіб.

"Це питання, які є превентивними, щоб у країні зберігався спокій, щоб працювала наша економіка, працювала наша країна", - зазначив Данілов.

Після рішення РНБО Президент має видати указ про НС в окремих областях, який упродовж двох днів має затвердити Верховна Рада.

Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях

У разі необхідності НС може бути продовжений Президентом, але не більш як на 30 діб.

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