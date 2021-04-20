РНБО розробляє різні сценарії реагування на скупчення військ РФ біля кордонів України, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що відомство здійснює цілодобовий моніторинг і розробку різних сценаріїв реагування на скупчення російських військ біля кордонів України.

"Військове угрупування ворога поблизу кордонів України на північно-східному напрямку нараховує десятки тисяч військовослужбовців. Ми моніторимо ситуацію цілодобово й розробляємо різні сценарії реагування", - заявив Данілов під час переговорів із керівником Бюро національної безпеки (БНБ) Польщі Павелом Солохом у режимі онлайн, передає пресслужба РНБО.

Він додав, що "українська армія зразка 2014 і 2021 років - це абсолютно різні армії, і наше військо готове дати відсіч країні-агресору".

На переконання секретаря РНБО, "консолідація зусиль із нашими стратегічними партнерами для ефективної протидії державі-агресору є вкрай важливою". "Ми цінуємо допомогу країн-членів НАТО, зокрема Польщі, та сподіваємося на подальше поглиблення співпраці", - повідомив Данілов.

У свою чергу Солох запевнив у непохитній підтримці Польщею суверенітету та територіальної цілісності України, наголосивши, що "Росія несе відповідальність за зростання напруженості, й польська сторона продовжує засуджувати позицію РФ на міжнародних майданчиках".

Секретар РНБО України запросив керівника БНБ Польщі відвідати Київ у зручний час для глибшого обговорення питань співпраці з питань безпеки між відомствами двох країн.

Солох висловив зацікавленість у проведенні двосторонньої зустрічі найближчим часом.