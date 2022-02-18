РНБО та ОП про можливі провокації Росії під час "евакуації" з ОРДЛО

Українські посадовці наголошують, що ЗСУ не планують жодних наступальних операцій

Російсько-окупаційні війська та підконтрольні ним терористи можуть здійснити спробу підірвати автобуси, якими з ОРДЛО вивозять людей до Ростовської області РФ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час термінового брифінгу щодо загостерння ситуації на Донбасі.

За його даними, існує загроза "тієї чи іншої провокації". Загарбники, за словами Данілова, можуть спроовкувати певний інцидент і звинуватити в ньому українські служби.

"Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати - чи розривати автобуси, в яких будуть пересуватись ті люди, яким вони пропонують переїхати в Ростов, чи вони будуть підривати будинки - нам це невідомо й ми до цього не маємо жодного стосунку", - наголосив Данілов.

У Офісі президента України також не виключають, що так звана "евакуація" з окремих районів Донецької та Луганської областей може бути частиною запланованої провокації. Зокрема, йдеться про можилвість обстрілу однієї з евакуаційних колон, аби звинуватити в цьому Україну.

Про це в коментарі вибанню "РБК-Україна" заявив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

Він назвав ситуацію "тривожною" і такою, що "не є звичайною пропагандою". Також вкотре наголосив, що ЗСУ не збираються проводити жодних наступальних операцій.

"Що це за так звана "евакуація"? Цілком ймовірно, що окупанти самі ж обстріляють одну з таких "евакуаційних" колон, щоб звинуватити Україну. Це очевидний мотив. Ми закликаємо російську сторону залишити Донбас у спокої, виконувати свої переговорні зобов'язання і якщо когось і "евакуювати", то свою військову техніку, диверсантів і окупаційні структури", - зазначив чиновник.

Як повідомляв 5.UA, масову евакуацію з ОРДЛО до РФ оголосили ватажки псевдореспублік - у Міноборони наголосили, що ЗСУ не готують жодного наступу.

Російський президент Володимир Путін доручив розмістити насильно евакуйованих мешканців ОРДЛО в Ростовській області.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний звернувся до жителів окупованих територій, наголосивши, що російські найманці їх обманюють і використовують для ескалації.

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