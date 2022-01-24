РНБО відомі прізвища всіх представників "п'ятої колони" в Україні - Данілов

Українська влада обізнана, хто є представниками "п'ятої колони" в Україні та агентами впливу Кремля.

Як передає Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС, відповідаючи на питання щодо сценарію Путіна встановити проросійський режим в Україні на чолі з Євгеном Мураєвим.

"Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники РФ, яких не називає англійська розвідка, чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей... Ми чітко усвідомлюємо, що таке п'ята колона, чим вона займається. Тому ми превентивно приймали рішення, забороняли мовлення трьох телеканалів, які були засобами російської пропаганди на нашій території", - наголосив Данілов.

Відповідаючи на питання, чи планується запровадження санкцій щодо телеканалу Мураєва, секретар Радбезу наголосив, що такі питання він не вирішує одноосібно.

"Я не можу одноосібно це питання вирішувати. Якщо відповідні документи будуть подані до апарату РНБО, вони будуть розглянуті, і відповідні рішення будуть прийняті на засіданні РНБО", - запевнив він.

Данілов також наголосив, що інформація стосовно людей, які підтримують п'яту колону, у правоохоронців є, однак Україна не автократична країна, тому важливо дотримуватись законів та процедури.

У заяві, оприлюдненій МЗС Великої Британії 23 січня, наголошувалось, що у контексті військової ескалації з боку РФ особливу роль може грати план Кремля привести проросійського політика до влади в Україні. Як потенційного кандидата розглядають колишнього депутата Євгена Мураєва, зазначили в заяві.