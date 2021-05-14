РНБО ввів санкції проти 111 іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський.

Президент Володимир Зеленський оголосив про введення санкцій проти 111 іноземних громадян, яких вважають кримінальними авторитетами. Відповідне рішення сьогодні прийняли на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

До іноземців, які потрапили у список санкцій РНБО, за словами Зеленського, будуть застосовані такі обмеження як блокування активів, заборона в'їзду, неможливість набуття громадянства, примусове видворення.

Як зазначив глава держави, частина цих людей зараз перебувають за межами України.

"Одним словом, тим, хто не в Україні, - нема чого сюди приїжджати, а тим, хто в Україні, - нема чого тут затримуватись. Ми гостинна країна, але не для 111 іноземців. Це кримінальні авторитети. Ми не кажемо вам до побачення, ми кажемо - прощавайте", - сказав він.