РНБО ввела санкції проти сотні українців із санкційного списку Мінфіну США - Данілов

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела в дію санкцій проти сотні українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю одному з телеканалів, всього під санкціями США знаходяться 134 українці. З них 130 знаходяться під обмежувальними заходами Мінфіну, а 4 під санкціями Державного департаменту США.

"На сьогодні встановлено, що зі 130 осіб, які отримали санкції від Мінфіну США, 127 - живі і здорові, 3 людини, на жаль, померли. Що стосується 127: щодо 100 РНБО вже ввела санкції. Щодо інших - ми зараз отримуємо інформацію від наших партнерів, але ми спираємося не тільки на неї. У нас дуже добре працюють наші служби", - сказав Данілов.

Він додав, що ці "санкції РНБО ввела на попередньому засіданні, яке відбулося 18 червня".Що відомо Серед громадян України, які опинилися під санкціями Міністерства фінансів та Державного департаменту США, є особи, причетні до анексії Криму, кіберзлочинності, а також до втручання у вибори президента Сполучених Штатів у 2020 році.

18 червня РНБО застосувала санкції проти 4 юридичних та 6 фізичних осіб, причетних до кібернетичних атак за допомогою вірусу NotPetya в 2017 році. Крім цього, РНБО запровадило санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа та російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.

UA: Суспільне

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