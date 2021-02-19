РНБО застосувала санкції до Медведчука та його дружини

Серед 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб, щодо яких Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій, є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це (включені до санкційного списку - ред.) пан Васьковський Костянтин Борисович - громадянин Російської Федерації, це пан Томченко Віталій Валерійович - громадяни Російської Федерації, це пані Лавренюк Наталія Миколаївна - громадянка України, це пан Лісогор Сергій Вікторович - громадянин Російської Федерації, це пані Марченко Оксана Михайлівна - громадянка України, це пан Маслюк Олександр Миколайович - громадянин Російської Федерації, це пан Медведчук Віктор Володимирович - громадянин України та це пан Попов Михайло Юрійович - громадяни Російської Федерації", - сказав Данілов.

За його словами, санкції застосовуються строком на три роки.