РНБО збереться на засідання 18 червня

У п'ятницю, 18 червня, відбудеться засідання РНБО України, по завершенні якого запланований брифінг секретаря Радбезу Олексія Данілова (орієнтовно о 18.00).

Як повідомляє пресслужба РНБО, до розгляду планується винести п'ять питань:

Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

(ТАЄМНО).

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Доповідь Голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері надрокористування», уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.

Різне.

У лютому-березні 2021 року на засіданнях РНБО України було ухвалено низку резонансних рішень, покликаних забезпечити інформаційну безпеку України.

Зокрема, 23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо російських силовиків та низки пропагандистських сайтів РФ.

19 лютого РНБО України запровадила санкції проти народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та низки громадян України та РФ. Санкції введені за статтею "фінансування тероризму".

Крім того, на засіданні від 2 лютого РНБО схвалила рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції "ОПЗЖ" й соратника Віктора Медведчука Тараса Козака.

Санкції, введені строком на п'ять років передбачають блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZiK, власником яких є Козак. 3 лютого канали пулу Козака почали відключати з етеру.

У березні 2021 року на базі РНБО був створений Міжнародний центр протидії дезінформації. За словами його очільниці Поліни Лисенко, метою створення Центру є захист інформаційної сфери для національної безпеки України, протидія пропаганді, деструктивній дезінформації та кампаніям. Також Центр буде перешкоджати маніпуляціям громадською думкою та готувати аналітичні матеріали.

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