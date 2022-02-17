Родина Шуфрича придбала та зареєструвала нерухомість у Криму за законами РФ - "Схеми"

Родина народного депутата України від ОПЗЖ Нестора Шуфрича у 2019 році зареєструвала своє нерухоме майно в окупованому Криму за законами Російської Федерації, таким чином визнавши юрисдикцію Кремля на українському півострові. Йдеться про маєток та велику земельну ділянку у селищі Сімеїз на південному березі Криму. Окрім того, родина Шуфричів купувала нерухомість тут і після анексії, посвідчуючи ці угоди лише за російськими законами. Сам Шуфрич підтвердив, що його сім'я має нерухомість на окупованому півострові, та заявив, що українське законодавство дозволяє оформлювати майно в Криму за російськими законами, хоча це не відповідає дійсності. Про це йдеться у розслідуванні "Шуфрич, Крим, визнання законів РФ?" програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший).

Журналісти з'ясували, що незадовго до анексії родина Шуфрича придбала у Віктора Медведчука недобудовану віллу площею 4500 квадратних метрів на березі моря прямо по сусідству із його маєтком у селищі Сімеїз. Ця територія, яка раніше відійшла у приватні руки під приводом будівництва профілакторію для спортсменів "Динамо-Київ", а згодом опинилася в розпорядженні Віктора Медведчука, має свій власний, приватизований пляж, - усупереч українському законодавству, йдеться у розслідуванні.

У результаті угоди купівлі-продажу цей об'єкт був оформлений як власність української компанії "Авто бізнес груп", заснованої батьком Шуфрича та його помічником. В українському реєстрі нерухомого майна це досі власність української фірми.

Об'єкт досі не добудований, але власники його не закинули - у 2021 році тут з'явилась охорона і табличка з написом "приватна власність".

"Схеми" з'ясували, що в російському реєстрі нерухомості цей маєток та декілька земельних ділянок під ним із 2019 року значаться як власність російської компанії "Естейт холдинг груп", зареєстрованої у Москві. Засновники цієї фірми ті ж самі - батько депутата Нестора Шуфрича - Іван та помічник депутата Віктор Сидорук.

Журналісти звернули увагу, що оформлення кримської нерухомості на російську фірму відбулось не відкрито, а через схему, яку складніше простежити.

Зокрема, українська "Авто бізнес груп" стала засновницею російської "Естейт холдинг груп" і як частку в статутний капітал внесла загадану кримську нерухомість. На це вказує і той факт, що в цей період капітал "Естейт холдинг груп" різко збільшився до кількох сотень мільйонів рублів. Після цього російські органи влади внесли запис про право власності російської фірми Шуфричів на цю нерухомість у державні реєстри Російської Федерації.

"Схеми" також з'ясували, що родина народного депутата не лише оформила за російськими законами свою нерухомість, яку мала до анексії. Але і розширювала свої володіння вже після анексії Криму - придбавши за російськими законами тут ще більше майна, а саме - ще більше землі навколо недобудованого маєтку.

У 2017-му році колишній депутат Сімеїзської селищної ради Тімур Шемшедінов, також у статусі співзасновника "Естейт холдинг груп", вніс на її баланс двоповерховий літній будиночок та дві земельні ділянки біля пляжу - сумарною площею у 25 соток - і за кілька місяців вийшов зі складу засновників компанії. Зрештою, у кінцевих бенефіціарах фірми залишились лише батько (через українську компанію, - прим.) та помічник народного депутата України Нестора Шуфрича. Після чого російські органи влади теж внесли запис про право власності російської фірми Шуфричів і на цю кримську землю в державні реєстри Російської Федерації.

При цьому в українському кадастрі це досі земля попереднього власника. Це означає, що угоду не посвідчили в Україні і не провели за українськими законами - для України такі домовленості не є легітимними, йдеться у розслідуванні "Схем".

"Схеми" передали прохання про коментар Шемшедінову. Відповіді до публікації не отримали. Помічник нардепа Віктор Сидорук також не захотів коментувати угоди. Зазначив, що з цього питання з журналістами зв'яжуться його юристи.

У коментарі журналістам Нестор Шуфрич підтвердив, що його родина володіє нерухомістю в Криму, але про її реєстрацію в юрисдикції РФ спілкуватись не захотів.

Водночас депутат заявив, що оформлення майна в Криму за російськими нормами "дозволено українськими законами".

"Це дозволено українським законом. І це нормально. Ви не знаєте? В 2019 році було прийнято 2 спеціальних закони, які дозволили заради захисту майнових прав наших громадян в АРК український, тимчасово діяти за тими правилами, які були встановлені російською стороною", - заявив Шуфрич у коментарі журналісту "Схем".

Правознавці та офіційні представники профільних органів державної влади, з якими поговорили журналісти, спростували, що такі закони коли-небудь ухвалювали в Україні.

"Мені невідомо, про які закони може йти мова і які конкретно закони, прийняті в 2019 році - тим більше. Україна, як держава, як парламент, жодного рішення про визнання того, що частина нашої території перейшла якимось законним чином під юрисдикцію РФ, не приймала. Ми не визнаємо діяльність так званих органів влади, які РФ на порушення і українського законодавства і норм міжнародного права створила на цих територіях, і ми не визнаємо будь-які акти, рішення і документи, які ці так звані органи окупаційні продукують, виносять, або якими змінюють певні правовідносини на цій окупованій території", - повідомила перша заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова.

Помічник нардепа Віктор Сидорук не захотів коментувати угоди. Зазначив, що з цього питання з журналістами зв'яжуться його юристи. Також "Схеми" передали прохання про коментар Тімуру Шемшедінову. Відповіді до публікації не отримали.

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