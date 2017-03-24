Родственники экс-генпрокурора Шокина опровергли информацию СМИ о том, что он при смерти

Родственники экс-генпрокурора Виктора Шокина опровергли информацию СМИ о том, что он находится при смерти.

Об этом сообщило агентство "Украинские новости".

По их словам, Шокина очень развесилило это сообщение.

"Вышел от одной любовницы и иду к другой", - заявил Виктор Шокин, рассказывая о своем самочувствии.

Сообщение о своей близкой кончине он назвал грязной провокацией врагов.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что Шокин находится в гражданском браке с заместителем главного врача киевской больницы "Феофания" Оксаной Гриневич, а также имеет трехлетнего ребенка. Автор программы отмечает, что это дало возможность скрывать Шокину в декларации целый ряд имущества. Стало известно, что Гриневич приобрела дом в элитном районе Праги. Также она владеет несколькими земельными участками и домом почти на 300 кв. м в селе Пилява Киевской области.

В свою очередь, Шокин опроверг эту информацию. Экс-генпрокурор назвал заказным материалом расследование журналистов и обещал подать судебный иск против авторов расследования.