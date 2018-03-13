Родственники жителей Крыма перед выборами получают звонки из ФСБ, - Климкин

Представители ФСБ Российской Федерации (РФ) в настоящее время пытаются оказать давление на местных жителей оккупированного Россией Крыма и звонят их родственникам, чтобы заставить их прийти на избирательные участки для участия в выборах президента России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи руководства Меджлиса крымскотатарского народа с представителями дипломатических миссий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас мы прекрасно понимаем, что представители ФСБ постоянно звонят родственникам, пытаясь нажать (заставить - ред..) кого-то идти на избирательные участки на нелегитимные выборы на территории оккупированного Крыма. Никаких выборов там по определению быть не может. Но мы не хотим никого подставлять. Мы хотим, чтобы каждый был в безопасности. Поэтому это личный выбор каждого. Мы знаем, что там есть сотни тысяч патриотов Украины и свободного Крыма", - заявил Климкин.

Он отметил, что сейчас на территории оккупированного Крыма сложилась катастрофическая ситуация с соблюдением прав человека.

"Сейчас ситуация даже с основополагающими правами человека на территории оккупированного Крыма является просто катастрофической. Крымские татары находятся под бешеным давлением. Мы ежедневно слышим о новых обысках, задержаниях и арестах в Крыму. Все это за абсурдными и политически мотивированными обстоятельствами. Оккупанты не могут жить без этого террора", - добавил он.

Напомним, 12 марта глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары не будут участвовать в незаконных выборах 18 марта 2018, проводимых Россией во временно оккупированном Крыму.