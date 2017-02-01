Роман Бессмертный: Чего ждать от встречи в Минске по ситуации в Авдеевке

Экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по Донбассу Роман Бессмертный в комментарии телеканалу «112 Украина» рассказал, каких результатов можно ждать от встречи в Минске, посвященной ситуации в Авдеевке.

Обострение характерно к встрече в Минске. Как правило, как только такая встреча планируется, то происходит обострение. Но ожидать, что встреча в Минске даст ответ на все вопросы, касающиеся нынешнего обострения, мягко говоря, это обманывать самого себя.

Если оценивать нынешнюю ситуацию по Авдеевке, то в Минске столкнутся две позиции. Первая позиция, и это будет прижимать Россия, будет базироваться на том, что Украина идет в наступление. Вторая позиция (это украинская позиция) будет базироваться на том, что боевики из запрещенных уже формальными договоренностями, которые были подписаны в Минске, нарушая их, ведут обстрелы украинских территорий. В результате это приводит к обострению конфликта. При таких стартовых позициях говорить о том, что удастся стабилизировать ситуацию… Я в это не верю. Что возможно как максимум? Это достичь сейчас договоренности о вывозе людей.

Варианта, что это приведет к краху «Минска-2», не надо исключать. Но здесь есть один нюанс… Здесь случилось так, что все участники, которые задействованы в этом конфликте, будут тяготеть к его сохранению. Мы неслучайно видим активизацию ОБСЕ, российской стороны, визит Порошенко в Берлин. Все это говорит о том, что в этой ситуации все участники будут спасать эту площадку.

Есть три составляющие, на которые надо обратить внимание и по которым есть, мне кажется, слабое действие. Первое: это информирование общества. Здесь есть определенные пробелы. Я пользуюсь информацией с обеих сторон. Второе действие — это решение политических органов (Совет безопасности, президент, правительство). Здесь вообще идет полное провисание. Мы не видим этих решений уже двое суток. И третье — это оперативно-тактическое управление войсками (Генштаб). В этом плане, мне кажется, шаги делаются. Другое дело, это тот уровень, о котором вряд ли целесообразно информировать общество.