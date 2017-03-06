Роман Насиров признал, что не было у него ни инфаркта, ни операции

Отстраненный от должности глава Госфискальной службы переночевал в заблокированном суде и нашел в себе силы дать обширное интервью, пишет Обком.

Разговор РБК-Украина с отстраненным главой Государственной фискальной службы Романом Насировым состоялся в Соломенском суде (который ныне работает в Шевченковском райсуде столицы), после того, как истекли 72 часа, в течение которого суд должен был избрать ему меру пресечения. Приводим фрагменты этого интервью:

"- НАБУ сообщало, что с начала они пришли в ГФС, но там вас не оказалось и только позже они обнаружили вас в "Феофании"? Вы уверены в своей правоте. Раз так, то для чего необходим был весь этот процесс - лечение, 72 часа? Почему было не пойти сразу в суд и уже там доказывать свою правоту?

- Мне стало плохо еще вечером 1 марта. С повышенным давлением, утром следующего дня, я поехал к доктору и 2 марта, в районе 11 часов, меня госпитализировали. Про обыски я узнал уже вечером, в больнице...

- И все же возвращаясь к вопросу - почему не пойти сразу в суд?

- Поверьте мне, вы это можете подтвердить и у тех врачей, которые сейчас здесь, и у тех, кто в "Феофании" - у меня был диагностирован гипертонический криз и предынфарктное состояние.

- Вам сделали операцию...

- Я не знаю, откуда появилась информация об операции.

- Об этом рассказал ваш адвокат Андрей Кузьменко.

- Мне был сделан ряд медицинских манипуляций, некоторые из них, наверное, можно считать операцией. Но фактически это был ряд действий, направленных на стабилизацию давления и работы сердца. У меня было предынфарктное состояние. То, что у меня инфаркт, я не говорил".

Fin.org.uahttp://www.fin.org.ua/news/1234570