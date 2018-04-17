Роман Зварич вошел в состав фракции БПП

Роман Зварич, который ранее принес в парламенте присягу народного депутата, вошел в состав фракции БПП.

Об этом объявил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сообщаю о вхождении народного депутата Зварича Романа Михайловича в состав депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко", - сказал спикер. Читайте также: Роман Зварич принес присягу народного депутата

Как известно, ЦИК 4 апреля зарегистрировала народным депутатом Украины Романа Зварича, включенного в избирательный список партии "Блок Петра Порошенко" под номером 82, вместо Валерия Пацкана, который 15 марта был назначен председателем Счетной палаты.