Російські паспорти на окупованому Донбасі отримали майже 600 тисяч українців

Російські паспорти на окупованому Донбасі отримали майже 600 тисячі українських громадян - це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данії в Україні Оле Егбергом Міккельсеном, передає УНН.

Денісова увагу на той факт, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду територіях України.

"Наразі паспорти там (на окупованих територіях Донецької та Луганської областей - ред.) отримали майже 600 тисяч українських громадян - це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом - якщо ти не отримуєш паспорт - ти не працюєш", - повідомила Денісова.

У прес-центрі МВС Росії повідомили, що майже 530 тис. жителів окупованих районів Донецької і Луганської області за два роки отримали російське громадянство в спрощеному порядку.