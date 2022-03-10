Російські пропагандисти відповідатимуть так само, як і ті, хто скидав бомби на безневинних людей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відповідатимуть за скоєне так само, як і ті, хто скидає бомби на міста.

"Військові злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви відповідатимете так само, як ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей", - сказав він у відеозверненні, поширеному в четвер удень.

"Ми знайдемо всю власність пропагандистів і пов'язаних із ними осіб. Ми зробимо все, щоб її конфіскували, де вона не була б. Адже ви любите багате життя. Любіть благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це лише початок", - сказав він, додавши, що "вас притягнуть до відповідальності за співучасть у військових злочинах".

А потім, продовжив Зеленський, "вас зненавидять громадяни Росії. Усі, кого ви наразі обманюєте. Коли вони відчують наслідки брехні. Відчують за своїми гаманцями. За можливостями, яких стає дедалі менше. За вкраденим майбутнім російських дітей".