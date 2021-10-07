Російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану, - розвідка

Російські спецслужби намагалися зірвати операцію з евакуації українських громадян з Афганістану. За їх наказом російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну кампанію.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони.

Російські ЗМІ повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула українців напризволяще.

За словами одного з безпосередніх учасників операції з порятунку українців з Афганістану, співробітника воєнної розвідки України, українські розвідники провели успішну операцію з евакуації, незважаючи на небезпеку з боку спецслужб Росії.

"Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель", - розповів розвідник.

Проте незабаром відео високопрофесійної роботи українських розвідників транслювалося в ефірі провідних світових телеканалів та вкотре підтвердило фейковість російської пропаганди.

Нагадаємо, 30 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив про те, що в Афганістані залишаються українські громадяни, які хочуть евакуюватися. Україна продовжує докладати зусиль для їхнього вивезення.

UATV

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