Російська мова - інструменти агресії "русского мира" в Україні

Совок (часи СРСР) таки спромігся вживити у свідомість багатьох психологію утриманця, особи, яка готова відректися від своєї національної ідентичності, мови і культури, визнавши мову колонізаторів своєю рідною та прийняти правила гри, які нав'язувала українцям окупаційна влада.

Тому, крім боротьби з корупцією та створення абсолютно незалежної судової влади, українці повинні викорінювати совкову ментальність - сподівання на те, що всі їхні проблеми має вирішувати держава і відмовитися від намагання уникнути особистої відповідальності за все те, що відбувається навколо. А також рвати, навіть по-живому, з масовим обдурюванням, котре поширюють з проросійських засобів масової інформації.

Совок - це завжди союзник Росії, шпигун і колаборант.

Зміну ментальності українців необхідно розпочинати зі школи і навіть з дитячого садка, змінюючи програми навчання і виховання. Україна повинна стати однією великою родиною зі своїми власними цінностями, котрі докорінно відмінні від "путінської антицивілізації, котрою є Російська Федерація.

У цьому сенсі питання мови закономірно виходить на перший план. Перебування частини України в неукраїнському мовному просторі і нехтування повноцінним функціонуванням української мови у всі сегментах функціонування суспільства, унеможливлює всеосяжну дерусифікацію на всій території Української держави.

Московія завжди використовувала російську мову як інструмент експансії і просування колонізації українських земель.

І хоча дерусифікація уряду, армії, поліції, СБУ, ЗМІ зараз значно більша, ніж за антиукраїнського режиму Януковича, але її явно недостатньо для то- го, аби укрfїнській мовний простір став домінуючим по всій Україні.

Ті, хто з усіх сил тримаються за своє минуле під час правління окупантів і чинять супротив поширенню української мови на всі сфери українського життя, свідомо працюють на федералізацію, деморалізацію, русифікацію і розвал України.

Ситуацію погіршують власники і редактори телеканалів і FM-радіостанцій, які переповнюють російськомовним контентом теле- та радіоефіри, свідомо нав'язуючи російську мову, показуючи російськомовні фільми, серіали і передачі. Що є нічим іншим, як розкачуванням ситуації і прямим проявом агресії що-до україномовного населення України. Адже українці мають конституційне право у своїй державі користуватися материнською мовою, дивитися телепрограми, де звучить рідна мова і слухати в радіоефірі українські пісні, а не блатний російський шансон.

Мовну ситуацію в Україні здатне змінити лише офіційне проголошення на державному рівні української мови як основоположної і базисної складової української національної культури.

Українська мова мусить стати таким же атрибутом української державності, як прапор, гімн і герб.

І це має відповідно стимулюватися і законодавчо поширюватися на всю територію України.