Російських військ на кордоні недостатньо для повномасштабного вторгнення в Україну, - Данілов

Для повномасштабного вторгнення Росії кількість військ має бути набагато більшою, ніж є на сьогодні, але російська загроза для України існує постійно

. Про це в інтерв'ю для "Сьогодні" заявив секретар ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов сьогодні, 29 грудня 2021 року.

Данілов пояснив, що вже 7 років Україна живе з постійною загрозою російського вторгнення через знаходження військ РФ у Донецькій і Луганській областях, також найбільшу небезпеку становлять ділянки в районі Маріуполя. Якби не російські війська, питання з окупованими територіями було б давно закрите, вважає секретар РНБО.

"Великого скупчення російських військ ми не спостерігаємо. Є певні переміщення військ, але для нас це не критично. Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум у три, чотири, п'ять разів - набагато більше, ніж є на сьогодні", - наголосив Данілов.

Також секретар РНБО вважає, що президент РФ хоче дестабілізувати Україну зсередини, щоб країна припинила своє існування в поточних кордонах. Данілов сказав, що Путін постарається розвалити Україну на 2-3 частини: "Якщо він цього не зможе, тоді як варіант може використовуватися зброя, але ми до цього готові", - заявив Данілов.