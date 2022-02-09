Росія готує блокаду українських портів у Чорному й Азовському морях – BlackSeaNews

Росія планує перекрити значні райони Чорного й Азовського морів нібито для ракетних та артилерійських навчань. Жодних коридорів для проходу торгових суден разом з тим не передбачено, чого не було за останні вісім років, повідомляє головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.

"Не хочемо жодної паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт "морської блокади" українських портів, про яку ми 2 роки попереджаємо... Це треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні. А паніки не потрібно тому, що при слові блокада першими змінюватимуть свої плани судновласники...", - написав він.

Клименко опублікував карту заявлених РФ перекриттів районів Чорного й Азовського морів - починаючи з 21:00 (UTC) 13 лютого до 21:00 (UTC) 19 лютого. Жодних коридорів для проходу торгових суден не передбачено, зазначає експерт. За його словами, такого за останні вісім років не було.

"Чорне море у північно-західній частині перекривається до кордону територіального моря України (12 миль, морський кордон), в Азовському - від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю", - написав Клименко.

8 лютого Міноборони РФ заявило, що перекидає шість великих десантних кораблів із Середземного до Чорного моря, де вони, за офіційною версією, візьмуть участь у військово-морських навчаннях.