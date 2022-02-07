Росія хоче позбутися статусу сторони конфлікту на Донбасі - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на прямий діалог з бойовиками ОРДЛО. Глава МЗС під час брифінгу наголосив, що такі переговори не передбачені Мінськими угодами.

"Я поінформував Бербок про "червоні лінії". Ми не підемо на прямий діалог з так званими "ДНР" і "ЛНР"", - заявив Кулеба.

За його словами, у прямих переговорах з ватажками бойовиків ОРДЛО зацікавлена Росія, яка прагне позбутися статусу сторони конфлікту та стати посередником.

Кулеба також додав, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок не примушувала його до будь-яких поступок в питанні врегулювання військового конфлікту на сході України.

Так звані "представники" ОРДЛО перед засіданням Тристоронньої контактної групи 8-9 січня звернулися до спецпредставника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Мікко Кіннунена з листом. Зокрема, окупанти стверджують, що голова офісу президента Андрій Єрмак під час нормандської зустрічі зобов'язався розглянути їхні пропозиції. Своєю чергою представник окремих районів Донецької області в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш заявив, що розглядаючи "документи" окупантів Україна визнає їх стороною конфлікту та суб'єктом перемовин і назад дороги вже не буде.

26 січня у Парижі відбулася зустріч радників нормандської четвірки. Україну на переговорах представляв голова офісу президента Андрій Єрмак. Представником від російської сторони був заступник керівника адміністрації президента РФ Дмітрій Козак, від Німеччини - радник канцлера Єнс Пльотнер, а від Франції - радник президента Еммануель Бонн.

Після неї Андрій Єрмак заявив на підсумковому брифінгу, що головним прогресом зустрічі вважає готовність сторін працювати надалі для досягнення миру на Донбасі.

Представник Росії на переговорах помічників лідерів країн нормандської четвірки Дмітрій Козак, цілком очікувано звинуватив саме Україну в неконструктивній позиції щодо мінських домовленостей.