Росія може розпочати нове вторгнення в Україну з моря - заступник командувача ВМС

Заступник командувача ВМС України Андрій Тарасов заявив, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну з моря.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

За його словами, це форма нападу, яку російські сили "постійно практикують", у тому числі в окупованому Криму.

Тарасов назвав загрозу десанту "реальною", але заявив, що збройні сили України відобразять будь-яку таку спробу.

"Якщо ви хочете миру, ви повинні бути готові до війни. З 2014 року ми зосередилися на відновленні нашої морської піхоти та берегової артилерії...Ми відновили їхній потенціал. Наразі сили, які ми маємо на узбережжі, здатні відбити будь-який десант супротивника", - сказав він.

З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може відбутися на початку 2022 року, до цього залучать близько 175 тисяч військовослужбовців РФ.

Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США і країн Європи. За словами американського президента Джо Байдена, Білий дім готує комплекс заходів, щоб не допустити нового вторгнення Росії в Україну. Глава Білого дому охарактеризував їх як "найбільш всеосяжний комплекс ініціатив, щоб Путіну було дуже важко зробити те, що, як побоюються люди, він може зробити".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що влада України не бачить прямої загрози вторгнення Росії. На початку грудня міністр оборони Олексій Резніков сказав, що нова хвиля військової агресії РФ проти України може розпочатися наприкінці січня 2022 року.

17 грудня Росія висунула США та НАТО вимоги щодо "гарантій безпеки", однією з яких є невступ України до Альянсу.