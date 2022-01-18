Росія може у будь-яку мить розпочати атаку на Україну - Держдеп

Росія продовжує нагнітати обстановку попри заклики до деескалації та впродовж останніх днів створила надзвичайно небезпечний рівень загрози нового масштабного наступу на Україну.

Про це заявила під час телефонного брифінгу у вівторок високопоставлена чиновниця Державного департаменту США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Президент Путін створив кризу шляхом зосередження 100-тисячного масиву російських військ уздовж кордону з Україною, що включає також перекидання російських військ до Білорусі впродовж останніх вихідних», - уточнила представниця Держдепу.

Вона підкреслила, що це не пояснюється ані військовими навчаннями, ані звичайною передислокацією сил.\

«Це демонстрація сили, створена для того, щоб викликати або створити хибний привід для кризи – в той час, як Росія планує можливе вторгнення», - зауважила американська чиновниця.

Вона чітко наголосила, що ситуація є «вкрай небезпечною» і зараз перебуває в тій точці, «коли Росія в будь-яку мить може почати атаку на Україну».

Високопоставлена представниця Держдепу підкреслила, що Сполучені Штати продовжать дипломатичні зусилля в режимі «нон-стоп» з Україною та іншими європейськими союзниками й партнерами. За її словами, передбачаються як особисті зустрічі, так і контакти телефоном та відеоконференції. Крім того, проводитимуться нові дипломатичні раунди з росіянами з метою деескалації обстановки.

У вівторок Державний департамент США анонсував візити держсекретаря США до Києва й Берліна 18-20 січня з метою обговорення останньої ескалації з російського боку. Крім того, 21 січня Ентоні Блінкен зустрінеться з главою російського МЗС у Женеві.