Росія намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені - Хомчак

Повідомлення, поширювані Росією про нібито "підготовку України до наступу на Донбас", не відповідають дійсності й мають ознаки цілеспрямованої кампанії з дезінформації, націленої на дискредитацію України на міжнародній арені, сіяння паніки серед населення тимчасово окупованих територій і зміни інформаційного порядку денного для просування геостратегічних інтересів Кремля.

Відповідну заяву щодо агресивних дій РФ в інформаційному просторі зробив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак у п'ятницю.

"Не піддавайтеся на провокації, не поширюйте завідомо неправдиву інформацію і не ставайте інструментом гібридної війни у руках ворога!", - закликав головнокомандувач.

Хомчак зазначив, що вище військово-політичне керівництво України визначило політико-дипломатичний сценарій врегулювання міжнародного збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях як пріоритетний.

"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України. Будучи відданою загальнолюдським цінностям та нормам міжнародного гуманітарного права, наша держава на перше місце ставить життя своїх громадян", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас він наголосив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення Операції об'єднаних сил, так і в разі ускладнення воєнно-політичної та воєнно- стратегічної обстановки навколо України.

Він також наголосив, що, використовуючи залякування і шантаж застосування військової сили, РФ штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей.

"Нарощення міжвидових угруповань військ (сил) уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України використовується Кремлем як додатковий інструмент тиску. На цьому тлі Україну підтримує весь цивілізований світ. Ми не самі перед обличчям ворога", - зазначив генерал.

Він заявив, що ЗСУ активно сприяють реалізації євроатлантичного курсу держави.

"Ми активізували військовий діалог з НАТО на стратегічному рівні та поглибили співпрацю в Чорноморському регіоні. Збройні сили України беруть участь у колективних заходах підготовки військ (сил), у тому числі у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору", - зазначив Хомчак.

Він уточнив, що співпраця Україна-НАТО має виключно мирний характер, спрямована на зміцнення обороноздатності країни та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

"Євроатлантичний вибір України є суверенним правом нашої держави, на яке не має права впливати Росія", - резюмував Хомчак.