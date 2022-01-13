Росія навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України — Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія навіть не обговорюватиме вимогу США відвести російські війська від кордону України та повернути їх до казарм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК.

«Вже звучить не тільки про те, щоб відвести (військові частини – ред.) від кордону з Україною… а про те, щоб ці війська пішли до казарми, (заступник держсекретаря США Венді, – ред.) Шерман саме так говорила, в тому числі публічно… Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог, і, звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо», - сказав Лавров.

Водночас він оцінив переговори НАТО та Росії 12 січня в Брюсселі як ділові, зазначивши, що «позиція Заходу досить жорстка, аррогантна десь, непоступлива» викладалася «спокійно, у діловому ключі».

Раніше Лавров заявив, що США дали обіцянку «покласти на папір» відповідь Росії щодо запропонованих нею «гарантій безпеки» наступного тижня; оформлену документально відповідь від НАТО Росія сподівається отримати протягом тижня.

Цього тижня відбуваються численні дипломатичні заходи для обговорення питань європейської безпеки та зниження напруги навколо України, спровокованої Росією.

Зокрема, перший раунд переговорів між Росією та США відбувся у понеділок у Женеві. У Брюсселі того ж дня відбулося засідання Комісії Україна-НАТО за участю віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. 12 січня у Брюсселі відбулася зустріч Ради Росія-НАТО.

Увечері 12 січня ситуацію з питань безпеки в Європі та навколо України у рамках неформальної зустрічі у французькому місті Брест обговорили міністри оборони країн Євросоюзу, у четвер ця дискусія продовжиться за участю міністрів закордонних справ ЄС.

У четвер також відбувається обговорення поточного стану європейської безпеки у рамках Постійної ради ОБСЄ.