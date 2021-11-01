Росія передала учасникам нормандської четвірки пропозиції щодо зустрічі - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія передала лідерам Франції, Німеччини та України пропозиції щодо зустрічі в нормандському форматі та «очікує на реакцію».

Про це він сказав в програмі пропагандистського каналу Росія 1, передає Укрінформ.

За його словами, російська сторона «бачить сенс не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні».

«Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт у нормандському форматі — не важливо, на якому рівні — ми передали нашим колегам. Очікуємо від них реакції. Тому що коли вони кажуть, що „потрібно швидше зустрічатися“, вони нам своє бачення очікуваних результатів досі не передавали», — заявив Лавров.

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1 жовтня канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна просунутися в питанні саміту в нормандському форматі.

Співрозмовники домовились попросити міністрів закордонних справ зустрітися якомога швидше.

Лавров прокоментував заяви Києва про спільні зустрічі словами “не вистачить навіть вигадки, щоб все це охопити. Вони фантазують повсюдно і щодня”.