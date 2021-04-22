Росія почала відведення військ від кордонів з Україною

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про завершення перевірочних заходів в Південному та Західному військових округах. Повернення військ в місця постійної дислокації заплановано на 23 квітня. Про це повідомляє РІА Новини.

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах", - сказав Сергій Шойгу на нараді в окупованому Криму.

Глава оборонного відомства держави-окупанта поставив завдання генштабу і командувачем військами військових округів і ВДВ "спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації".

Шойгу визнав, що Північноатлантичний Альянс істотно наростив військову активність в Причорномор'ї.

"В даному регіоні значно підвищується військова активність блоку НАТО. Посилюється розвідувальна діяльність, збільшується інтенсивність і масштаби заходів оперативної підготовки ", - відзначив російський міністр оборони.

Активність НАТО Шойгу пояснив підготовкою до майбутніх навчань Defender Europe - 2021, які заплановані на травень-червень. Міністр оборони РФ поставив завдання "продовжити відстеження обстановки в районах навчань Defender Europe", що б бути "в готовності до негайного реагування в разі її несприятливого розвитку".

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