Росія почала війну в Донбасі через Крим - секретар РНБО

Війною в Донбасі Росія намагається змусити Україну і міжнародне співтовариство визнати окупований Крим російською територією. Таку думку в інтерв'ю "24 каналу" висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данилов.

"Росія заявляє, що Крим - це російська територія, і вони, перебуваючи під санкціями ЄС і США, бачать своїм головним завданням, щоб всі визнали, що вони є власниками Кримського півострова. Це неможливо. Це один з варіантів, чому вони досі продовжують цю війну", - зазначив Данилов, наголосивши, що Україна не погодиться на припинення війни на сході в обмін на відмову від Криму.

За словами Данилова, у влади є розуміння, як закінчити війну, "але крім Володимира Путіна, розмови з цих питань ми ні з ким так фундаментально не можемо вести".

"Є Мінські угоди, і ми намагаємося робити все від нас залежне, щоб вони виконувалися, але це повинна робити й інша сторона - Росія... Майже щоня ми бачимо обстріли та інші події, які не повинні відбуватися відповідно до Мінських угод. З одного боку, вони кажуть, що ми брати, але боронь боже мати братів, які прийшли на нашу землю, забрали територію і вбивають наших людей", - заявив секретар РНБО.

Відзначимо, що, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна розглядає всі сценарії розвитку подій у Донбасі, зокрема і ймовірність нової російської агресії, хоча налаштована на вирішення конфлікту дипломатичним шляхом.