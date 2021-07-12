Росія проводить навчання в Чорному морі, наступний етап - відпрацювання ракетних ударів

Фрегати Чорноморського флоту Росії "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" проводять навчання в Чорному морі. Наступний етап - відпрацювання ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони Росії.

Бойові розрахунки фрегатів вступили в навчальний морський бій з противником, засобами ППО відбили ракетну атаку з постановкою активних і пасивних перешкод засобів радіоелектронної боротьби, повідомляє прес-служба Міноборони.

Наступним етапом бойової підготовки стане спільне навчання з екіпажами літаків морської авіації і ППО Чорноморського флоту з нанесення ракетних і бомбових ударів по групі кораблів умовного противника.