Росія скасувала блокаду акваторії Азовського моря - ДПСУ

Росія скасувала блокаду частини акваторії Азовського моря, повідомив спікер регіонального управління Морської охорони Державної прикордонної служби Наталя Гуменюк у коментарі УП

"У нас на даний момент є інформація від Держгідрографії України про те що район попередньо закритий для навчань Російською Федерацією у південній частині Азовського моря не буде закритий. Іншої інформації у нас немає".

На уточнююче запитання щодо ситуації з блокадою Чорного моря Гуменюк повторила, що такої інформації у ДПСУ немає.