Росія стягнула до кордону України та в Крим додаткові війська, - Хомчак

Росія наростила кількість військ біля кордонів України та на території тимчасово окупованого Криму і окремих районів у Донецькій і Луганській областях. Про це з трибуни Верховної Ради заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак, передають Патріоти України.

"Станом на 30 березня цього року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і Автономної Республіки Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника. А саме у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях та на території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.

Хомчак додав, що Росія стягує війська до кордонів України під виглядом військових навчань "Захід 2021". "Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, у сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу українського кордону, що створює загрозу військової безпеки держави", - попередив Хомчак.

Також за час анексії Росія стягнула до Криму близько 32,7 тисячі військових. Наприклад, у березні 2021 року РФ провела на полігоні "Опук" навчання з висадження морського й повітряного десанту. У них брали участь дві батальйонно-тактичні групи і артилерійська тактична група зі складу 7 десантно-штурмової дивізії.

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