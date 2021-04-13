Росія стягує війська, щоб перевірити Захід - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав головною метою стягування військ РФ до кордонів перевірку Заходу на готовність продовжувати підтримку України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю виданню Time.

"Що вони хочуть зробити, так це підняти градус рівно настільки, щоб показати, що Захід коливається щодо своєї підтримки України, що вони насправді не бачать в нас партнера", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що у тактиці залякування з боку Росії немає нічого нового.

"Їх головна мета - змусити Захід боятися російської сили. Це давно не секрет", - додав Зеленський.

Поруч з тим, Зеленський підкреслив, що не вважає реальну ескалацію бойових дій реалістичним сценарієм.

"Хотів би наголосити - ми не заявляємо, що буде реальна ескалація. Вона просто-напросто невигідна будь-кому".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що, попри чітке усвідомлення незначної вірогідності дійсного початку широкомасштабних бойових дій, Україна розраховує на розширення підтримки з боку Заходу.

"Україна тримає лінію проти Росії не тільки за нас, але і за Захід. А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі - у Польщі. Вони повинні бути тут", - сказав Єрмак

UA: Суспільне Новини

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