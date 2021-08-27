Росія тиснула на деяких учасників Кримської платформи на рівні лідерів – Зеленський

Росія тиснула на деякі країни, які надіслали своїх представників на саміт Кримської платформи, намагаючись не допустити їхньої участі в цьому форматі. Про це в ефірі "Права на владу" заявив президент Володимир Зеленський.

Ведуча запитала, чи зрозуміли учасники саміту, що Україна не обмежиться деклараціями в питанні деокупації Криму.

"Загалом вони вражені. Вони вражені в тому, що, мені здається, до останнього кожен з них ... хтось відразу відреагував, хтось сумнівався, на когось був великий тиск – це не секрет – від Росії: вони телефонували їм прямо на рівні міністрів закордонних справ, на рівні лідерів – лідерам. Усі сумнівалися, що буде 30 країн", – відповів Зеленський.

23 серпня у Києві пройшов саміт Кримської платформи. У міжнародному майданчику з деокупації півострова взяли участь 46 держав, це найбільша міжнародна подія, яку організовувала Україна.

На саміті було прийнято спільну декларацію учасників.

У МЗС Росії заявили, що розглядатимуть участь окремих країн, міжнародних організацій та їх представників у Кримській платформі як "зазіхання на територіальну цілісність РФ".