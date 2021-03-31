Росія у ТКГ не підтримала пропозицію Кравчука про припинення вогню з 1 квітня

Росіиська делегація у Тристоронній контактній групі не підтримала пропозицію глави украінськоі делегаціі в ТКГ Леоніда Кравчука забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці делегація України в ТКГ.

"Сьогодні, 31 березня, відбулося загальне засідання ТКГ на рівні глав делегаціи. Засідання розпочалось із пропозиціі глави украінськоі делегаціі Л.Кравчука забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню, грубе порушення якого росіиською стороною минулого тижня забрало життя чотирьох украінських віиськовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю пропозицію підтримали спецпредставник глави ОБСЄ Гайді Ґрау та координатор підгрупи з безпеки глава СММ ОБСЄ посол Халіт Чевік.

Зокрема, Чевік запропонував прииняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якіи підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб та військового персоналу.

Таким чином, підкреслили в українській делегації, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиціі щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

"На жаль, ані пропозиція Кравчука, ані представників ОБСЄ не знаишли підтримки з боку росіиськоі делегаціі", - наголошується в повідомленні.

Це відбулося, незважаючи на відповідні заяви лідерів ФРН та Франціі, в яких вони напередодні підкреслили необхідність дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі, додали в українській делегації.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 30 березня, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель провели розмову з президентом РФ Володимиром Путіним у форматі відеоконференції, однією з тем якої була ситуація на сході України. Лідери Франції та Німеччини, зокрема, наголосили, що Росії необхідно взяти на себе зобов'язання забезпечити режим припинення вогню на Донеччині й Луганщині та сприяти виходу з кризи із дотриманням Мінських угод.