Росія відповідатиме за виведення терористів з ОРДЛО, - Резніков

Згідно українського мирного плану, Росія нестиме відповідальність за виведення окупаційних військ з Донбасу

Про це заявив в інтерв'ю ЗМІ віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Він заявив, щоб вирішити питання безпеки - потрібно говорити, що в ОРДЛО знаходяться терористи, НЗФ і представники російських військ.

"Звичайно, ми зауважуємо, що вони повинні вийти. Але відповідальність покладаємо на Російську Федерацію, тому що вона контролює сьогодні ці території і представників окупаційних режимів", - сказав Резніков.

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