Росія веде в Криму підготовку до розміщення ядерної зброї, - Таран

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військові Росії в окупованому Криму ведуть підготовку до розміщення ядерної зброї. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою для економіки України, Туреччини та інших європейських країн", - сказав Таран.

Міністр додав, що військові РФ в акваторії Чорного моря часто намагаються придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби і заважають навігації авіації та судноплавства. Крім України, заклопотаність висловлюють також інші країни регіону, зокрема, Румунія.

Раніше заступник постійного представника України в ООН Юрій Вітренко заявив, що Росія може розгорнути ядерний потенціал на території окупованого Криму.

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