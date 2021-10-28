Росія веде в Україні кампанію проти вакцинації від коронавірусу - РНБО

Росія веде в Україні кампанію проти вакцинації від коронавірусу. Для цього російські пропагандисти використовують ЗМІ, соціальні мережі, включаючи Telegram-канали, і месенджери.

Про це йдеться у звіті Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"Центр протидії дезінформації проаналізував інформаційне поле Telegram- каналів України, і результати цього аналізу ще раз підтвердили тривалу інформаційну операцію РФ, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації", - йдеться в документі.

У звіті продемонстровано, як за допомогою ЗМІ, соціальних мереж і месенджерів поширюються повідомлення про нібито негативні наслідки вакцинації проти коронавірусу. Серед фейків у відомстві виділили наступні: вакцинація - це вбивство; вакцина є вкрай небезпечною; вакцинація не допомагає проти коронавірусу; вакцинація посилила пандемію; вакцинація - це примус і порушення прав людей; українська влада намагається скалічити дітей новим етапом вакцинації.

При цьому в РНБО звернули увагу, що в ЗМІ та соцмережах РФ проводиться кампанія на підтримку вакцинації проти коронавірусу. Російську аудиторію переконують, що щеплення є необхідним заходом для стримування поширення вірусу і вакцина безпечна.

В РНБО підкреслили, що інформаційну кампанію проти вакцинації Росія залучила одну з церков на території України.

Варто нагадати, що Міністерство охорони здоров'я вимагало відсторонити від роботи керівників 15 медичних закладів, де підозрювали підробку сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19.

Також у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, куди звертатися в разі виявлення фактів підробки результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19 і COVID-сертифікатів.

До слова, в Україні готують законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів, зокрема COVID-сертифікатів.

Прямий канал

https://prm.ua