Росія визнала "ЛДНР" у межах Луганської та Донецької областей у складі України

Президент Росії Володимир Путін заявив про визнання "ЛДНР" у межах, прописаних у їхній конституції. Також Путін наголосив, що у межах Луганської та Донецької областей, які у складі України. Про це Путін заявив під час брифінгу, повідомляють Українські Новини.

Так, Путін наголосив, що Росія має намір визнавати "республіки" у межах Донецької та Луганської областей у складі України.

"У яких межах ми визнаватимемо ці республіки. Ми визнали їхні конституції. А в конституціях написано, що кордони в межах Донецької та Луганської областей у той час, коли вони були у складі України", - заявив Путін.

Крім того, Путін заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені під час переговорів між владою України та ватажками "ЛДНР".

"На жаль, на цей час часу ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі продовжуються і мають тенденцію до загострення", - додав Путін.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "мінських угод" щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі більше не існує.

Рада Федерації Росії (верхня палата парламенту) дала дозвіл президенту Володимиру Путіну використовувати війська РФ за кордоном, у тому числі в ОРДЛО.

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації підписав указ про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР".

Варто зазначити, що згідно з 4-м пунктом указу, російським військовим доручено попрямувати на території "республік" для підтримки миру.