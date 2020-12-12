Росія ввела нові санкції проти України: у списку Разумков, Стефанчук та інші нардепи-"слуги"

12 декабря 2020, 01:17
 Политика Источник: Еспресо TV

Російський уряд опублікував розширений список персональних санкцій проти українських фізосіб

Про це повідомляє сайт уряду РФ.

Всього у списку 849 осіб.

В останню версію списку потрапили: голова Верховної ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук, очільниця делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Також туди потрапили нардепи Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк.

Довідка: Спеціальні економічні санкції РФ передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії й заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі території РФ.

Источник: Еспресо TV
 
 
 