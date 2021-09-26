Росія збирається вкласти в інтеграцію ОРДЛО 900 мільярдів рублів

Росія планує у 2022-2024 роках витратити на інтеграцію до свого складу тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО) близько 900 мільярдів рублів. Це еквівалентно 330 млрд грн, або 12 млрд доларів.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Донбас Реалії" з посиланням на російську "Програму прискореного соціально-економічного розвитку територій на 2022-2024 роки", яку нещодавно затвердив уряд країни-агресора.

"Сценарні програми, які були прийняті Урядом Російської Федерації, спрямовані на повну інтеграцію окупованого Донбасу в російську економіку - повідомив проєкту представник української розвідки.

За даними Росії, на окупованому Донбасі зараз проживає близько 2,9 млн осіб. З них 38% - це пенсіонери. Варто також зазначити, що дані щодо фінансування вказані без урахування військової складової утримання незаконних збройних формувань псевдореспублік "Л/ДНР" - витрати на підтримку хоч якоїсь боєздатності терористичних банд росіяни фінансуватимуть в окремому порядку.

Фінансування буде надходити через низку "кишенькових" так званих "благодійних фондів", які підпорядковуються російському уряду і через так звану "Міжвідомчу комісію з надання гуманітарної підтримки постраждалим територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей України". Як комісію, так і основний фонд фінансування очолює одна людина - заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров. Низка співробітників цього "фонду" обіймає посади в "уряді" псевдореспублік, причому частина з них, намагаючись уникнути відповідальності, здійснює свою діяльність під чужими іменами та прізвищами.

Нагадаємо, в Росії 17-19 вересня пройшли вибори в Державну думу. Посольство РФ в Україні повідомило про роботу виборчих дільниць у Києві, Харкові, Одесі та Львові. А українців з ОРДЛО автобусами підвозили в Ростовську область і роздавали російські паспорти для голосування.

РНБО вже готує санкції за проведення виборів до російської Держдуми за участю жителів окупованого Криму та ОРДЛО.

А СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних виборів до Держдуми РФ, які провели на території Криму.