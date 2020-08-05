Росія знищує українську церкву в окупованому Криму

Сьогодні, 5 серпня, Верховний суд РФ відмовився переглядати рішення окупаційних "судів" на території Криму про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим на сторінці в Facebook.

"Російська Федерація в черговий раз здійснює дії зі знищення осередків української культури в Криму, переслідуючи українську релігійну громаду", - йдеться у повідомленні.

Адвокат Сергій Заєць нагадав, що рішення про виселення з храму кримські суди прийняли ще влітку 2019 року.

"Одночасно влада РФ намагається знести каплицю в Євпаторії. За тиждень до цього архієпископ Климент отримав вимогу від судових приставів розібрати каплицю... По суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму", - повідомив він.

Представництво президента в Криму спільно з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та інформаційної політики, прокуратурою АР Крим і надалі будуть вживати всіх можливих заходів щодо захисту громадян, які опинилися в окупації.

"Представництво засуджує чергові порушення держави-окупанта Російської Федерації проти Кримської єпархії ПЦУ та її вірян. Рішення суду, спрямоване на виселення єпархії з Кафедрального собору Святих Рівноапостольних Володимира та Ольги, є втіленням політики держави-окупанта щодо витіснення української Церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова. Росія хоче, щоб у Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих заходів і дії для захисту Української Церкви", - заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Нагадаємо, архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент написав заяву в російську поліцію про крадіжку церковного майна з Кафедрального собору Святих Рівноапостольних Володимира і Ольги в окупованому Сімферополі. Глава ПЦУ Епіфаній просив президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів і правоохоронців вжити заходів для припинення тиску на українську церкву в Криму.

У вересні в управлінні "Міністерства юстиції Криму" втретє відмовили в реєстрації Української православної парафії на півострові.

Утиски з боку окупаційної російської влади щодо Кримської єпархії ПЦУ, очолюваної архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом, тривають вже п'ять років.