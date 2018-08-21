Росіяни збираються годувати Сенцова примусово у разі загрози життю

Федеральна служба виконання покарань РФ (ФСВП) почне примусово годувати українського політв'язня Олега Сенцова, що проводить голодовку, якщо виникне загроза його життю.

Про це заявив відповідальний секретар Громадської спостережливої комісії Москви Іван Мельников, повідомляє "Інтерфакс".

"100 днів голодування - це дуже складно, він (Сенцов - ред.), звичайно, повинен вживати суміші, інакше б уже помер. У Федеральної служби виконання покарань є свій регламент, і якщо його життю загрожуватиме небезпека, то його годуватимуть примусово", - сказав Мельников.

Як відомо, український режисер з Криму Олег Сенцов, незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії, 14 травня 2018 року оголосив голодовку, вимагаючи звільнення усіх українців-політв'язнів Кремля. Таким чином, він не приймає їжу вже 100 днів.

28 травня він погодився на підтримувальну терапію.

8 серпня його сестра Наталія Каплан повідомила, що стан здоров'я Сенцова катастрофічний. Читайте також: Сенцов розуміє, що його можуть не врятувати - правозахисниця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова до клініки у Москві, де є фахівці з ендогенного харчування.

В цілому в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.