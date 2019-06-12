Роспуск Рады: Тимошенко советует Зеленскому не обращать внимание на решения КСУ

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко призывает Президента Владимира Зеленского не отменять указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении досрочных выборов даже в случае, если Конституционный Суд признает этот документ неконституционным.

Об этом политик заявила в эфире телеканала "112 Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"Даже если Конституционный Суд на коррупционной основе вынесет решение о том, что указ Президента о роспуске парламента является неконституционным, то Президенту как гаранту Конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять, оставить, и тогда Центральная избирательная комиссия обязана выполнить этот указ", - отметила Тимошенко.

По ее словам, пока Президент не отменит соответствующий указ, то он остается в силе. Этот тезис лидер "Батькивщины" объяснила на примере работы парламента при принятии решений КС о признании неконституционными отдельных положений законов.

"Даже если Конституционный Суд признает указ президента о роспуске парламента неконституционным, то тогда должен идти следующий шаг: Президент должен отменить этот указ. Так же, как Конституционный Суд, если признает неконституционными какие-то положения закона, то парламент должен отменить эти положения. А до тех пор, пока парламент не отменит, или президент не отменит указ о досрочных выборах, все эти законодательные нормативные акты остаются в силе", - уточнила политик.

Вместе с тем, Тимошенко рассказала, что во время ее встречи с Зеленским в среду, прежде всего, поднимался вопрос о том, как "не допустить отмены досрочных выборов и разрушения всего избирательного процесса". Она отметила, что сейчас нельзя допустить, чтобы "Конституционный Суд разрушил досрочные выборы". Читайте также: Тимошенко на Банковой обсудила выборы с Зеленским

Как сообщал Укринформ, во вторник Большая палата Конституционного Суда в форме устного слушания рассматривала представление народных депутатов относительно конституционности Указа Президента о роспуске Верховной Рады. Судьей-докладчиком по этому делу выступает Виктор Кривенко.

В тот же день Большая палата КС перешла к закрытой части рассмотрения представления о конституционности указа Зеленского.

Президент Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной Рады 8 созыва. 21 мая он подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов". Указ вступил в силу 23 мая, а уже на следующий день в Украине стартовала избирательная кампания.