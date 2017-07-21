Российская агрессия уже унесла жизни 11 тысяч украинцев - Президент

С начала российской агрессии погибли уже 11 тысяч украинцев, как военных, так и гражданских.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко по результатам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"За все дни агрессии 11 тыс. украинцев отдали свою жизнь", - сказал Порошенко, прибавив, что речь идет как о гражданских, так и о военных. Читайте также: Порошенко сказал, чего ожидает от сегодняшней встречи с Лукашенко

"И наибольшим цинизмом этой ситуации является то, что свою агрессию они (россияне - ред.) осуществляют под прикрытием лозунга о братских народах", - подчеркнул он.