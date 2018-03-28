Российские дипломаты уже покинули Украину - СМИ

Сотрудники посольства РФ уже покинули Украину. Об этом сообщили изданию "РИА Новости" в пресс-службе посольства РФ в Украине, передает УНН.

"Сотрудники посольства, которые объявлены персонами нон грата, уже покинули Украину", - сказали в пресс-службе.

Отметим, что корреспонденту УНН в посольстве РФ отказались комментировать эту информацию.

"Мы ничего не комментируем", - сообщили в посольстве РФ в Украине.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил о решении выдворить 13 российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сейчас 27 стран мира объявили о выдворении российских диппредставителей. К списку присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.

Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.